Președintele Parlamentului de la Chișinău, promisiuni privind dialogul cu Rusia

Prioritatea zero a Parlamentului de la Chișinău este combaterea corupției și reforma justiției. Declarația a fost făcută de Igor Grosu, președintele Parlamentului, în cadrul unei întrevederi cu Michael Siebert, director executiv pentru Europa de Est și Asia Centrală, Serviciul European de Acțiuni Externe (SEAE) și Janis Mazeiks, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre relațiile dintre Republica Moldova și UE, precum și despre implementarea agendei de reforme necesare în parcursul său european. De asemenea, au fost trecute în revistă obiectivele Parlamentului de la Chișinău care urmează a fi realizate în perioada imediat următoare. Igor Grosu a mulțumit pentru sprijinul constant oferit de UE, în special în combaterea crizei pandemice Covid-19, subliniind, totodată, importanța menținerii unui dialog permanent deschis cu partenerii și reprezentanții europeni. „Suntem consecvenți în parcursul Republicii Moldova de integrare europeană și vom depune toate eforturile necesare pentru a progresa în implementarea Acordului de Asociere. Prioritatea zero a acestui Parlament este combaterea corupției și reforma justiției. Noi ne-am luat angajamentul să redăm încrederea oamenilor în justiție și in instituțiile statului. De asemenea, prin eliminarea corupției, vom atrage investiții, iar R. Moldova se va moderniza și dezvolta economic", a declarat președintele Parlamentului de la Chișinău. Un alt subiect important discutat de oficiali a fost reglementarea conflictului transnistrean. În context, Igor Grosu a menționat că autoritățile de la Chișinău sunt deschise pentru lansarea unui dialog strategic dintre părți, iar abordarea subiectului în cauză are la bază interesele cetățenilor de pe ambele maluri.