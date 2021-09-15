Шериф 2:0 Шахтер
TodayMoldova, 15 septembrie 2021 23:10
Тираспольский "Шериф" обыграл в первом же матче своей группы в Лиге чемпионов Донецкий "Шахтер"
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Тираспольский "Шериф" обыграл в первом же матче своей группы в Лиге чемпионов Донецкий "Шахтер"
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