Президент ПМР: «Наша поддержка и талант футболистов «Шерифа» сделали свое дело. 2:0!»

Новости Приднестровья, 15 septembrie 2021 22:20

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Президент ПМР: «Наша поддержка и талант футболистов «Шерифа» сделали свое дело. 2:0!» Новости Приднестровья
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ОКК после отпуска: заседание сорвано Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Решение Оперштаба от 30 августа 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
30 august 2021
15:10
Дан старт конкурсу «Признание» Новости Приднестровья
Документы для участия необходимо направить в столичную госадминистрацию до 17 сентября
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#КЭБ_Итоги. Президент и защитники: о чем говорили? Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
29 august 2021
17:50
Анонс мероприятий на 30 августа Новости Приднестровья
28 august 2021
17:50
Анонс мероприятий на 29 августа Новости Приднестровья
10:00 Турнир по пляжному волейболу среди девушек 2006-2007 годов рождения, посвященный Дню образования ПМР Дубоссары, МОУ ДО «ДЮСШ № 2» (волейбольная площадка) 17:00 Торжественные мероприятия, посвящённые полковому празднику 55 пехотного Подольского полка Бендеры, Военно-исторический комплекс, памятник Русской воинской славы «Орёл», Бендерская крепость 17:00 Конкурсно-игровая программа «Лето – в зелень и цветы одето» 17:00 – 23:00 Праздничные мероприятия, посвященные храмовому празднику микрорай...
26 august 2021
17:50
Анонс мероприятий на 27 августа Новости Приднестровья
25 august 2021
23:50
Анонс мероприятий на 26 августа Новости Приднестровья
17:20
Решение Оперштаба от 23 августа 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
15:40
Глава МИД ПМР призвал до конца года провести заседание в формате «5+2» Новости Приднестровья
По мнению Виталия Игнатьева, ещё есть возможности достигнуть позитивных результатов в период Шведского Председательства ОБСЕ
13:50
Декларация о независимости Новости Приднестровья
Документ
07:50
Декларация о независимости Новости Приднестровья
Документ
23 august 2021
17:10
Председателем ГТК ПМР назначен Валентин Грабко Новости Приднестровья
​​​​​​​Соответствующий указ подписал глава государства
13:30
COVID-19 не отступает - Оперштаб при Президенте Новости Приднестровья
Эпидемиологическая ситуация оценивается специалистами как устойчиво неблагоприятная
21 august 2021
17:50
Анонс мероприятий на 22 августа Новости Приднестровья
19 august 2021
16:20
Дожди на ближайшие дни синоптики не прогнозируют Новости Приднестровья
Днём в пятницу – переменная облачность, +28°С
17 august 2021
16:10
«Арт-катарсис» в Бендерах Новости Приднестровья
В «Инвапанспорте» открылась выставка творчества людей с инвалидностью
14:10
Решение Оперштаба от 16 августа 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
16 august 2021
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Анонс мероприятий на 17 августа Новости Приднестровья
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