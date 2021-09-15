Президент ПМР: «Наша поддержка и талант футболистов «Шерифа» сделали свое дело. 2:0!»
Новости Приднестровья, 15 septembrie 2021 22:20
Тирасполь подтвердил, что достоин Лиги чемпионов, написал в своем телеграм-канале Вадим Красносельский
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Acum o oră
22:20
Президент ПМР: «Наша поддержка и талант футболистов «Шерифа» сделали свое дело. 2:0!» # Новости Приднестровья
Тирасполь подтвердил, что достоин Лиги чемпионов, написал в своем телеграм-канале Вадим Красносельский
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14:30
Полный курс завершили 20,1% населения
11:40
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
6 septembrie 2021
19:40
Президент обратил внимание на возросшее доверие граждан к системе здравоохранения # Новости Приднестровья
В ходе заседания Оперштаба отмечалось, что на сегодняшний день большинство инфицированных коронавирусом настаивает на госпитализации
31 august 2021
20:00
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
30 august 2021
15:10
Документы для участия необходимо направить в столичную госадминистрацию до 17 сентября
13:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
29 august 2021
28 august 2021
17:50
10:00 Турнир по пляжному волейболу среди девушек 2006-2007 годов рождения, посвященный Дню образования ПМР Дубоссары, МОУ ДО «ДЮСШ № 2» (волейбольная площадка) 17:00 Торжественные мероприятия, посвящённые полковому празднику 55 пехотного Подольского полка Бендеры, Военно-исторический комплекс, памятник Русской воинской славы «Орёл», Бендерская крепость 17:00 Конкурсно-игровая программа «Лето – в зелень и цветы одето» 17:00 – 23:00 Праздничные мероприятия, посвященные храмовому празднику микрорай...
26 august 2021
25 august 2021
17:20
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
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По мнению Виталия Игнатьева, ещё есть возможности достигнуть позитивных результатов в период Шведского Председательства ОБСЕ
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23 august 2021
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Соответствующий указ подписал глава государства
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Эпидемиологическая ситуация оценивается специалистами как устойчиво неблагоприятная
21 august 2021
19 august 2021
16:20
Днём в пятницу – переменная облачность, +28°С
17 august 2021
16:10
В «Инвапанспорте» открылась выставка творчества людей с инвалидностью
14:10
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
16 august 2021
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Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.