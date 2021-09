Sheriff Tiraspol isi dubleaza avantajul. Campioana Moldovei conduce cu 2 la 0 in meciul de debut in faza grupelor Ligii Campionilor. Momo Yansane a iesit la rampa in tricoul viespilor

Sheriff Tiraspol isi dubleaza avantajul. Campioana Moldovei conduce cu 2 la 0 in meciul de debut in faza grupelor Ligii Campionilor. Momo Yansane a iesit la rampa in tricoul viespilor

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md