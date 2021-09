Studiezi la universitatea din Cahul? Înscrie-te la cursul de Antreprenoriat Tech și învăța cum să lansezi o afacere

12:00

Partenerii Consorţiului ERASMUS+ „ENHANCEMENT OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION SYSTEM IN MOLDOVA-QFORTE”, număr de referinţă 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, în cadrul căruia ASEM este instituție parteneră (proiectul fiind coordonat de USM), s-au întâlnit, pe data de 03.09.2021 în format online la cea de-a doua reuniune. Articolul ASEM – partener în cadrul proiectului QFORTE – a participat la cea de-a doua reuniune a consorțiului apare prima dată în #diez.