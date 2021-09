Moldova, condamnată la Curtea de la Strasbourg

07:20

Vadim Krasnoselski și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de lider al regiunii separatiste Transnistria. Liderul transnistrean a motivat că nu are de gând se oprească la jumătate de cale. „Consider că e de datoria mea să continui ceea ce am început. Am decis să candidez la alegerile prezidențiale pentru că am […]