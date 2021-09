Partidele germane şi cultura

07:40

Pe fundalul noilor restricții impuse prin decretarea stării de urgență în sănătatea publică, la Chișinău începe miercuri 15 septembrie, reuniunea Teatrelor Naţionale. Ediția din acest an are loc sub patronajul președinților R. Moldova și României, Maia Sandu și Klaus Iohannis. La festivalul care are loc până pe 26 septembrie, participă șase teatre din România și șase din Republica Moldova. Potrivit ultimelor restricții sanitare, la spectacole și reuniuni publice se poate participa doar prezentân...