O femeie s-a aruncat în gol de la înălțime pe o stradă din Chișinău

16:50

Incendiul devastator care a provocat moartea unui pompier şi a condus la evacuarea a 2.600 de persoane în zona Malaga din sudul Spaniei se află sub control, au declarat marţi autorităţile regionale, relatează AFP, citat de Agerpres. Acest incendiu, izbucnit miercuri lângă Malaga (Andaluzia), „este considerat a fi sub control. Ploaia care a căzut ore […] Сообщение Incendiul devastator din sudul Spaniei, care a provocat moartea unui pompier, a fost sub control появились сначала на TV6.