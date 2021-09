Dezastru în Franța, unde a plouat în câteva ore cât în 2-3 luni

19:20

FOTO // Autospeciale și echipamente IT pentru polițiștii din Ialoveni, proiect transfrontalier finanțat de UE Trei autospeciale operaționale pentru echipe de reacționare rapidă și 25 de seturi de echipament IT au fost transmise Inspectoratului de Poliție Ialoveni. Președintele raionului Ialoveni, Mihai Silistraru, a precizat că transmiterea autospecialelor și a echipamentelor IT are loc în cadrul proiectului „Poduri pentru creșterea încrederii între poliție și cetățenii raionului Ialoveni și jud...