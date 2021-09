Mariana Rață îi răspunde lui Veaceslav Platon: „Îl așteptăm să revină în Moldova și să participe la ședințele de judecată”

15:50

În perioada 15 - 26 septembrie 2021, peste 10 teatre din Republica Moldova și România își dau întâlnire la Chișinău în cadrul celei de-a VI-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, un eveniment teatral de excepție, devenit deja o tradiție în spațiul cultural românesc. Reuniunea are loc după un an de pauză, condiționată de pandemie.