Reparația drumului ce traversează Boldurești, Brătuleni și Valea-Trestieni, discutată de primarii comunelor cu directorul ASD

Dreptul persoanei asigurate la indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă se stabilește dacă aceasta pierde, la toate unitățile în care desfășoară activități, venitul asigurat pentru întreaga perioadă a concediului medical. De asemenea, dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puțin trei ani sau un stagiu de cotizare de...