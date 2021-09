(foto) Moment de mândrie pentru Moldova. Violonista Alexandra Tîrșu, distinsă cu premiul al III-lea la Concursul ARD de la München

14:45

Startup School by Dreamups este un program educațional despre antreprenoriat tehnologic destinat liceenilor. Participantele/ții vor învăța cum să aplice tehnologiile digitale pentru a dezvolta o afacere cu impact național sau global. În acest an continuăm proiectul într-o ediție online, cu implicarea a 140 de liceeni, programul fiind organizat în română și rusă. Articolul Începe de unde ești și cu ce ai! Start-up School by Dreamups a deschis aplicările în pre-acceleratorul de antreprenoriat tehnologic destinat liceenelor/ilor apare prima dată în #diez.