Un deputat al BCS, desemnat reprezentantul Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, în componența Colegiului Centrului Național Anticorupție

Reuniunea Teatrelor Naţionale, ediţia a VI-a, va avea loc în acest an sub înaltul patronaj al preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu şi al preşedintelui României, Klaus Iohannis. Evenimentul se va desfăşura în perioada 15 – 26 septembrie, la Chişinău, informează Institutul Cultural Român. Evenimentul este organizat de Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, cu sprijinul Institutului Cultural Român, Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, Ministerului Culturii al României și Ministerului Culturii al Republicii Moldova.