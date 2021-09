Lorina Buga: „Pentru mine o astfel de formulare precum „relație toxică” nu există” (Video)

10:10

Săptămâna aceasta este una plină de evenimente mondene. Ieri am vorbit despre invitații și rezultatele MTV Video Music Awards, dar nu a fost unicul eveniment la care s-au adunat „stelele” de la Hollywood. Acestea s-au întâlnit și la meciul final al US Open, care a fost câștigat de rusul Daniil Medvedev, după ce l-a învins […] Articolul Vedetele nu se întâlnesc doar pe covorul roșu, dar și la evenimente sportive: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt și mulți alții la US Open (Foto) apare prima dată în ea.md.