Vezi vare sunt AZI prețurile la LEGUME și FRUCTE

Când se culeg merele este o întrebare tot mai des întâlnita la începutul toamnei, anotimpul care ne îmbogățește cu recolta din gradina. Pentru a păstra însă cat mai mult timp roadele e bine sa acordam atenție momentului in care culegem fructele si, bineînțeles, modului in care le păstram. Vom discuta in acest articol despre mere, […]