Etiopia a intrat sâmbătă în anul 2014. Tara africană are propriul calendar, iar un an durează 13 luni

09:10

Am fost foarte nervos, nu s-a văzut, dar aşa am fost, a declarat Cristiano Ronaldo, după ce a revenit cu goluri la Manchester United, el marcând de două ori în partida cu Newcastle, scor 4-1. „Eram foarte nervos, poate nu am arătat. Mi-am spus aseară că vreau să arăt că încă mai pot ajuta echipa. […] Articolul Ronaldo, după revenirea la Manchester United: Eram foarte nervos apare prima dată în SafeNews.