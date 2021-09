Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, noi demersuri pentru a trece Prutul la Orhei

20:10

Centrul Maternal „În Braţele Mamei” al Misiunii Sociale Diaconia aniversează 10 ani de activitate. În această perioadă au beneficiat de grijă şi asistenţă complexă 148 de cupluri mamă-copil din Republica Moldova. Este vorba despre mamele orfane, minore, dar şi din alte categorii de risc care au avut curajul să-şi păstreze copilul şi au găsit aici căldura unei familii de care nu au avut parte. Centrul este un serviciu model şi o carte de vizită a Mitropoliei Basarabiei, cu o capacitate de a asista concomitent 10 cupluri mamă-copil. Fiecare caz ajuns aici are un plan individual de intervenţie prin care se urmăreşte consolidarea relaţiei dintre mamă şi copil, formarea deprinderilor de îngrijire a copilului, gestionare resurselor în vederea creării unui mecanism de viaţă autonom. „În cei 10 ani de la deschiderea Centrului Maternal, cu echipa am oferit zilnic un model de grijă părintească, iubire şi responsabilitatea faţă de mamele şi copiii care au ajuns la noi. Am evoluat şi am crescut împreună începând cu primii noştri beneficiari, până în prezent şi am învăţat din fiecare istorie de viaţă curajul, răbdarea şi puterea de a face faţă unor dificultăţi greu de imaginat. Le admirăm pe fiecare că au ales să-şi aducă pe lume pruncii şi ne bucurăm pentru realizările lor. În toată această perioadă, alături de echipa noastră au fost sutele de donatori care au adus pe Criuleni 22, nu doar bunuri materiale, dar şi exemple frumoase de bunătate”, a declarat Mihaela Belei, coordonatorul programului. Centrul este parte a unui amplu program dezvoltat de către Diaconia pentru asistenţa familiilor aflate în criză. Articolul Zeci de mame și copii, ajutate de Centrul Maternal „În Braţele Mamei” al Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în InfoPrut.