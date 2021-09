Ion Ceban se plânge că autoritățile centrale ar pune la cale acțiuni de sabotaj pentru ca în oraș să pută a fecale

20:40

Un model brazilian s-a măritat cu ea însăși, în numele „iubirii de sine” Un model din Brazilia cu forme „voluptoase” s-a luat singură de nevastă, conform declarației făcute de aceasta pentru publicația The Post, relatează NYPost. „Nu mi-a fost rușine, m-am dus hotărâtă la biserică. Mi-am făcut singură machiajul și părul și toată lumea se uita la mine pentru că nu aveam un logodnic alături”. Cris Galêra, a Brazilian lingerie model and influencer, recently married herself in front of a Catholic ch...