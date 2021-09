Cum să izolăm corect pereții

13:00

Actuala guvernare este într-o situație specifică, eu nu cred că am mai avut asemenea situații în Republica Moldova și vă explic ce am în vedere: au ridicat prea mare valul așteptărilor în societate – a declarat analistul politic Igor Volnițchi.Expertul a remarcat că, acest val i-a favorizat la prima etapă și i-a ajutat să obțină o majoritate confortabilă, însă acum aceste așteptări planează as