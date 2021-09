Ceban către guvernare: Nu înăduşiţi APL-urile, vom ieşi la protest

14:30

Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică (ANRE) a stabilit prețul plafon la carburanți, pentru joi, 10 septembrie. Astfel, pentru un litru de benzină am putea să scoatem din buzunare 20,70 lei cu 9 bani mai mult decât azi. Prețul maxim pentru motorină este de 16,69 lei, în creștere cu 3 bani. Amintim că prețurile la [...] The post Benzina devine un lux pentru moldoveni: Prețul continuă să crească appeared first on politics.md.