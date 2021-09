Porcii Mangalita: Afacere de succes cu preparate din carne

Porcii Mangalita sunt o rasa foarte apreciata in Romania datorita carnii fragede cu un continut de circa 70% acizi grasi nesaturati. Din pacate insa, tara noastra nu mai are atat de multe exemplare de Mangalita asa cum avea odata. In primul rand din cauza prolificitatii mai slabe a acestei rase, precum si a timpului indelungat […] Articolul Porcii Mangalita: Afacere de succes cu preparate din carne apare prima dată în AgroTV.

