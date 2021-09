ANALIZĂ: Pensia și modul de trai al pensionarului, la nivelul anului 1985 / VIDEO

13:20

Pentru prima dată două companii producătoare și exportatoare de fructe din Moldova participă sub standul comun „Moldova un gust deosebit", în cadrul expoziției Internaționale Macfrut, care are loc în perioada 7-9 septembrie la Rimini, Italia. Evenimentul este vizitat de operatori de pe întregului lanț de comerț cu fructe. În acest an, expoziția se organizează atât […]