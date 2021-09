Adresele unde vor staționa astăzi cele două puncte mobile de vaccinare anti-COVID-19

11:00

Britanica Emma Răducanu (18 ani) a devenit prima jucătoare de tenis din istorie venită din calificări care câştigă un turneu de Mare Şlem, după ce a învins-o în două seturi, 6-4, 6-3, pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani), sâmbătă la New York, în finala US Open, la care au asistat 23 000 de spectatori. Articolul Emma Răducanu a câștigat US Open. Sportiva cu origini românești a devenit campioană de tenis la 18 ani apare prima dată în #diez.