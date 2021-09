Krasnoselski vrea un al doilea mandat de așa-numit „președinte” al regiunii separatiste transnistrene

05:00

Cronologia unei dimineți: 11 septembrie 2001 7:59 am – Zborul American Airlines 11 (Boeing 767) decolează de pe aeroprotul din Boston, spre Los Angeles, cu 92 de persoane la bord. 8:14 am – Zborul United Airlines 175 (Boeing 767) decolează tot de la Boston, spre Los Angeles, cu 65 de persoane la bord. 8:19 am – Însoțitorii de bord de pe zborul AA 11 avertizează personalul de la sol că avionul a fost deturnat. AA informează Biroul Federal de investigații (FBI) 8:20 am – Zborul American Airlines 7...