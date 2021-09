Tensiunile cresc în Doneţk unde au fost lansate mine din dronă şi focuri din artilerie grea

10:00

Emma Răducan a câștigat finala US Open 2021. Este prima persoană care a câștigat o finașă de Grand Slam venind din calificări.