Voronin zice nu, însă s-ar putea răzgândi în privința fuzionării PCRM în PSRM: Dodon a avut o scurtă discuție cu mine

La numai 18 ani, Emma Răducanu a câștigat Marele Șlem US Open, unul dintre cele mai prestigioase trofee din tenis, în cadrul finalei US Open 2021. Emma Răducanu, locul 150 mondial, și Leylah Fernandez, locul 73 WTA, s-au întâlnit sâmbătă în finala US Open 2021. A fost o finală mai puțin obișnuită, între două sportive