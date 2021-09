A doua explozie mortală în Rusia în trei zile. Trei oameni au murit, inclusiv un copil de 11 ani, după prăbușirea parțială a unui bloc

Trei oameni au murit în Rusia, inclusiv un copil de 11 ani, după o explozie care a dus la prăbușirea parțială a unei clădiri relatează Reuters, care citează autorități locale ruse. Clipurile video publicate pe rețele sociale arată avariile structurale la clădirea din Solidarnost, un sat la 400 de kilometri sud de Moscova. Echipele de intervenție lucrează la locul dezastrului pentru a curăța zona de dărâmături. Another natural gas #explosion in #Russia. Two storey residental building partly colla...

