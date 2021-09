Cele mai bune trasee de hiking din Bălți, propuse de către iubitorii de drumeții

20:30

Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în Afganistan în această perioadă și cum se simt oamenii de acolo, am vorbit cu un tânăr afgan care a reușit să părăsească țara acum două săptămâni. Tânărul, căruia din motive de securitate am decis să-i păstrăm anonimatul, ne-a povestit despre cum a reușit să plece din Kabul, ce-și dorește pentru țara sa în aceste momente și cum și-ar dori ca oamenii din alte țări să-i susțină. Articolul (audio) „Afganistanul e dezamăgit acum, trădat și blocat într-o cușcă.” Un tânăr afgan ne-a povestit cum a reușit să părăsească țara și ce speranțe mai are apare prima dată în #diez.