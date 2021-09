Averea Viceprim-ministrului pentru reintegrare, Vladislav Kulminski: În 2019 a cumpărat apartament, în 2020 – automobil!

17:10

Veronica Herța, membru al fracțiunii Partidului Liberal din Consiliul Municipal Chișinău, împlinește în această toamnă 20 de ani de activitate didactică, iar la începutul noului an de studii s-a mai ales cu o calitate, informează TRIBUNA. „Ani în care am cunoscut mii de tineri – deștepți, frumoși și perseverenți. Ani în care am încercat să […]