Raionul Nisporeni este în cod Roşu, cu o incidenţă de 123,7 la 100 de mii de cetăţeni!

13:20

În municipiul Chișinău, aproape 70 de instituții de învățământ activează conform modelului numărul 1, care presupune prezența fizică a tuturor elevilor la școală. Alte aproximativ 60 de instituții implementează modelul numărul 7, formă mixtă de educație – cu prezență fizică în clase, dar și la distanță. Despre aceasta a anunțat... The post Circa 60 de școli practică învățarea mixtă – cu prezență și la distanță appeared first on Portal de știri.