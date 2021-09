ONU reclamă brutalitatea extremă a talibanilor împotriva protestelor: Manifestanții sunt împușcați sau loviți cu bâte

15:20

Eșanu: RM riscă să piardă miliarde, procurorii scot de sub sechestru bunurile grupării Plahotniuc din dosarul „Metalferos” Republica Moldova riscă să pierdă miliarde prin scoate de sub sechestru a unor imobile ce aparțin fostului director al SA „Metalferos”, Alexei Țâmbrovschi, aflat actualmente în căutare,dar și a controversatului afacerist Vladimir Plahotniuc și a lui Vladimir Andronachi. Potrivit lui Valentin Eșanu, președintele Asociației Patronale a Metalelor, azi a fost scos de sub sechest...