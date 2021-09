Calitatea portofoliului de credite a înregistrat o înrăutățire ușoară, BNM

09:30

Ședința Congresului Partidului Platforma Demnitate și Adevăr va avea loc pe 12 decembrie 2021. În cadrul Congresului, conform statului, va fi aleasă o nouă conducere. Data a fost stabilită duminică, în cadrul Consiliului Politic Național al Platformei Platforma DA, transmite IPN. Potrivit unui comunicat de presă al formațiunii, data de... The post Platforma DA își va alege o nouă conducere pe 12 decembrie appeared first on Portal de știri.