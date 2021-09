731 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore

12:50

Săptămâna Globală de acțiune pentru prevenirea bolilor netransmisibile (BNT) este în acest an la cea de a patra ediție. Lansarea acestei tradiții a avut loc în anul 2018 înainte de Reuniunea ONU la nivel înalt privind BNT, când toți s-au mobilizat pentru a spune ,,Destul!" bolilor și deceselor care pot fi prevenite. Din anul 2020...