Adresele unde vor staționa astăzi cele două puncte mobile de vaccinare anti-COVID-19

Au trecut câteva zile de când am fost în sala mică, dar mare în capacitatea emoțiilor pe care le poate oferi. Vorbesc despre sala Teatrului Geneza Art, acolo unde am vizionat în sfârșit premiera spectacolului „Jurnalul Pacientei”. Și dacă sincer, habar nu am dacă termenul vizionat este potrivit în acest context, dar despre asta o să vă povestesc un pic mai târziu, pentru că ceea ce urmează să scriu probabil nu este o recenzie clasică, ci mai degrabă o confidență despre stările prin care mi-am tăvălit sufletul și rațiunea timp de două antracte. Articolul (recenzie) Am fost la teatru și m-am simțit și eu o pacientă tăcută. O confidență despre spectacolul „Jurnalul Pacientei” apare prima dată în #diez.