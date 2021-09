Președintele Comisiei securitate națională a Parlamentului anunță când va începe evaluarea lui Stoianoglo

09:50

1200 de euro ar fi extorcat și primit doi bărbați, sub pretextul că pot ajuta un candidat să obțină permisul de conducere de categoria B și C, fără a deține cunoștințele necesare în domeniu. Într-un comunicat de presă, CNA anunță că cei doi ar fi pretins că au influență asupra persoanelor publice de la Departamentul […] Сообщение Ar fi cerut și primit 1200 de euro mită, sub pretextul că pot ajuta un candidat să obțină un permis de conducere появились сначала на TV6.