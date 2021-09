Ce va face Merkel după încheierea mandatului: nimic

05:30

Un coleg de breaslă, cu care am băut deunăzi un ceai verde, mi-a arătat cu nedisimulată mândrie noul telefon mobil pe care şi l-a cumpărat. Era un telefon super-sofisticat, foarte nou, cu multe opţiuni. Iar colegul mi s-a lăudat că îşi cumpără aproape în fiecare an un telefon nou pentru a fi în pas cu moda. L-am întrebat dacă diferenţele dintre telefoanele pe care şi le cumpără anual sunt mari. Nu foarte, dar omul ţine să fie up to date. Eu iată la ce mă gândesc, stimaţi ascultători. De ce n-am...