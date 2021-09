Vara anului 2021 a fost cea mai călduroasă vară înregistrată până acum în spațiul european

05:00

Berbec O zi importanta, datorita aspectului de Luna Noua in Fecioara, care activeaza, in cazul tau, zona muncii si responsabilitatii, ceea ce inseamna ca esti invitat la harnicie, la precizie si seriozitate in cadrul activitatilor profesionale. As spune ca ziua de astazi poate decide felul in care vor evolua lucrurile in cariera ta de acum incolo. Unele greseli facute la final de august se cer ...