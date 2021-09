Igor Munteanu s-a ales cu o nouă funcție în România

10:20

Consilierul municipal al Partidului Liberal, Veronica Herța, împlinește în această toamnă 20 de ani de activitate didactică, transmite CURENTUL. „Ani în care am cunoscut mii de tineri – deștepți, frumoși și perseverenți. Ani în care am încercat să transmit din cunoștințele acumulate către cei care au devenit ulterior funcționari, antreprenori, bancheri etc. Ani în care […]