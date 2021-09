Demisii de la conducerea IGP și INI

15:30

În cadrul emisiunii ”Puterea a Patra” de la N4, liderul Partidului ”Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a ținut să confirme producerea dezastrului ecologic ce are loc pe rîul Nistru.Mai mult, politicianul a reamintit că vinovat de producerea acestei catastrofe s-ar face ex-premierul țării, Vlad Filat.{{546346}}„Noi am vorbit la Naslavcea, am vorbit despre cel mai mare nod hidrografic, hidro