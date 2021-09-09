ЕС вернул ограничения на въезд из шести стран

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Турция не будет требовать от детей до 12 лет справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антиген, а также справку о вакцинации при въезде в страну. Как говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс», ранее попасть в страну без ПЦР-теста разрешалось только детям до 6 лет. Новые же правила будут действовать до […] Сообщение Детям до 12 лет разрешен въезд в Турцию без COVID-теста появились сначала на TV6.