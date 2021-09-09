ЕС вернул ограничения на въезд из шести стран
TVC, 9 septembrie 2021 23:00
Украина осталась в списке из 13 стран, для которых государства-члены ЕС будут постепенно снимать ограничения на поездки, пишет korrespondent.net. Власти Евросоюза исключили шесть стран из списка тех государств, невакцинированные жители которых могут путешествовать по территории объединения без дополнительных ограничений. Об этом сообщается на сайте Евросовета в четверг, 9 сентября. Так, из списка исключены Армения, Азербайджан, […] Сообщение ЕС вернул ограничения на въезд из шести стран появились сначала на TV6.
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Acum 30 minute
23:00
Украина осталась в списке из 13 стран, для которых государства-члены ЕС будут постепенно снимать ограничения на поездки, пишет korrespondent.net. Власти Евросоюза исключили шесть стран из списка тех государств, невакцинированные жители которых могут путешествовать по территории объединения без дополнительных ограничений. Об этом сообщается на сайте Евросовета в четверг, 9 сентября. Так, из списка исключены Армения, Азербайджан, […] Сообщение ЕС вернул ограничения на въезд из шести стран появились сначала на TV6.
Acum 6 ore
18:00
Numărul cazurilor noi de COVID-19 este din nou în creștere, iar varianta Delta a ajuns și în țara noastră. Ce pericole ne așteaptă, care sunt prognozele specialiștilor, cum se desfășoară campania de imunizare și dacă ar putea fi introduse din toamnă noi restricții. Despre toate astea vorbim astăzi cu medicul epidemiolog al Agenției Naționale pentru […] Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 02.08.2021 появились сначала на TV6.
17:50
Parlamentul de legislatura a XI-a a fost legal constituit. Chiar de la prima ședință, deputații s-au criticat și au aruncat replici tăioase. Nu au fost numite nici organele de conducere ale Legislativului, majoritatea timpului a fost dedicat declarațiilor politice, unele făcute chiar cu amenințări. Despre cum a decurs ședința de constituire a Legislativului discutăm astăzi […] Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 26.07.2021 появились сначала на TV6.
Acum 12 ore
14:20
Турция не будет требовать от детей до 12 лет справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антиген, а также справку о вакцинации при въезде в страну. Как говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс», ранее попасть в страну без ПЦР-теста разрешалось только детям до 6 лет. Новые же правила будут действовать до […] Сообщение Детям до 12 лет разрешен въезд в Турцию без COVID-теста появились сначала на TV6.
14:20
O nouă ediție a emisiunii „Oameni pentru Oameni». Patru copii au fost abandonați de mama lor, fiindcă aceasta a pus mai presus de toate alcoolul. Protagoniștii noștri nu au îndurat frigul pe timp de iarnă, deoarece le-am oferit materiale pentru construcția unei sobe. Totodată, eroii au avut parte de o atmosferă de neuitat la shopping […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 23.07.2021 появились сначала на TV6.
14:20
O nouă ediție a emisiunii „Oameni pentru Oameni». Destinul nu i-a oferit unei femei, posibilitatea de a da viață unui copil. Astfel, la ai săi 43 de ani, aceasta a decis să înfieze o fetiță. Mai mult, femeia a devenit mâna dreaptă a mamei și a fratelui său — ambii cu necesități speciale. Sensibilizată de […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 30.07.2021 появились сначала на TV6.
14:00
В Молдове бесконечно можно смотреть на три вещи: на то, как течет вода, как горит огонь и… как поднимаются цены на топливо. Да и не только на него. Эта неделя принесла нам новые подорожания и самое печальное, что мы уже начинаем понемногу привыкать к подобной чехарде цен. Сообщение НеФормат | 23.07.2021 появились сначала на TV6.
14:00
Столице грозит экологическая катастрофа, так как в течение десятилетий всем мы потребляем воду из Днестра, в который ежесуточно попадают тысячи кубометров сточных вод города Сороки. Из-за чего растет число инфекционных заболеваний среди горожан, включая детей и пенсионеров. В этой связи мунсоветник Клименко обратился к коллегам по Муниципальному совету Кишинева, призвав их в самое ближайшее время […] Сообщение НеФормат | 27.07.2021 появились сначала на TV6.
14:00
Итак, у Молдовы появился новый парламент. Первое, учредительное заседание закончилось, не успев начатся — сразу после выступления главы государства, а вот второе обозначилось избранием руководства Парламента. Возглавил высший законодательный орган страны представитель партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу. Его кандидатуру поддержало 64 депутата, а Блок БЕКС в голосовании не участвовал. Ну а перед этим депутаты […] Сообщение НеФормат | 30.07.2021 появились сначала на TV6.
12:10
Mireasa de astăzi, Marina, a venit la emisiune în căutarea unui bărbat puternic, cu ținută sportivă, în spatele căruia se va simți sigur – ca după un zid de cetate. Urmează să aflăm, dacă ia reușit, în noua ediție a emisiunii ”Hai să ne căsătorim”. Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 08.08.2021 появились сначала на TV6.
12:00
Focoasa Galina, mireasa acestei ediții, atunci când a fost pentru prima oară la noi, ne-a frapat cu dansul ei, dar și cu talentul de a cuceri oamenii. Totuși, nu i-a reușit să-l cucerească pe eroul de-atunci, Felix. Acum vom avea ocazia să vedem cum luptă pentru ea mirii… Toate, în noua ediție a emisiunii „Hai […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 01.08.2021 появились сначала на TV6.
Ieri
09:40
Бывший американский президент Дональд Трамп намерен участвовать в следующей президентской компании 2024 года. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Politico. Издание отмечает, что Трамп в последнее время стал более активно принимать участие в телеэфирах, а его штаб стал чаще размещать политическую рекламу. По словам источников издания, принять такое решение Трампа подстегнуло снижение рейтингов Байдена […] Сообщение СМИ: Дональд Трамп опять намерен баллотироваться появились сначала на TV6.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) вновь повысило максимальные розничные цены на основные нефтепродукты, сообщает Sputnik. Таким образом, цена 95-го бензина составит 20,53 лея за литр, а дизельного топлива — 16,63 лея за литр. НАРЭ объясняет новое повышение ростом цен на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин. Цены поднимаются вследствие сокращения […] Сообщение В НАРЭ объяснили с чем связан рост цен на топливо появились сначала на TV6.
6 septembrie 2021
12:50
O nouă ediție a emisiunii Moldova Zi de Zi, în care, moderatoarea emisiunii ,Victoria Pietraru va vorbi cu expertul internațional în sănătate publică, Ala Tocarciuc și președintele MĂR, Aneta Zasavițchi despre agravarea situației pandemice, testarea obligatorie a profesorilor nevaccinați și accesul în localurile de alimentație publică. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 03.09.2021 появились сначала на TV6.
12:00
Maria, mireasa acestei ediții, este frizeriță profesionistă. Acum ea vrea să-și lanseze propria afacere în domeniul hotelier. În urma relației cu fostul soț a ”moștenit” o datorie de 10 mii de euro dar și câteva kilograme în plus. Cine va reuși să o sprijine și s-o încurajeze pe ambițioasa Maria, aflați în noua ediție a […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 05.09.2021 появились сначала на TV6.
3 septembrie 2021
23:00
Сегодня на заседании правительства было принято решение об увеличении количества сотрудников Агентства по лекарствам с 23 до 30 человек, а также назначен новый руководитель учреждения, им стал Драгош Гуцу. Новый директор является экспертом в области управления бизнесом, управления проектами и командами, пишет cenzura.md. Отметим, данные преобразования в Агентстве по лекарствам состоялись благодаря ходатайству скандально известной […] Сообщение Глава минздрава увеличила штат и назначила нового директора Агентства по лекарствам появились сначала на TV6.
31 august 2021
18:40
За сутки в стране выявили почти 11 тысяч случаев заражения. Большинство выявленных новых заражений приходится на несовершеннолетних, пишет korrespondent.net. В Израиле выявили рекордное число новых случаев COVID — 10 947. Это наибольший суточный показатель заражений в стране за все время пандемии. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает The Times оf Israel. Отмечено, что больше […] Сообщение В Израиле прирост COVID на максимуме с начала пандемии появились сначала на TV6.
14:20
Американские исследователи выяснили главную причину летальности при тяжелых формах коронавирусной инфекции. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature Microbiology. Отмечается, что ключевую роль в этом играют вирусные частицы в легких. «Мы провели пока самое детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 служит […] Сообщение Названа главная причина смерти от СOVID-19 появились сначала на TV6.
30 august 2021
12:50
O nouă ediție a emisiunii Moldova Zi de Zi cu Victoria Pietraru. Despre evenimentele petrecute astăzi în Parlament vorbim cu deputatul Partidului ȘOR, Marina Tauber Marina Tauber Oficial și analistul politic, Corneliu Ciurea. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 27.08.2021 появились сначала на TV6.
11:20
Poetă, scriitoare și o mamă minunată, Oxana a făcut față multor provocări în viață. Nu a putut însă să-și cucerească soacra, care mereu se implica în relația ei cu fostul soț, pe unde mai pui că și partenerul era prea agresiv! Va reuși sau nu Oxana să-și ia viața de la capăt, aflați în noua […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 29.08.2021 появились сначала на TV6.
23 august 2021
12:00
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ | ЕВГЕНИЙ КАРАБЕЦКИЙ Сообщение ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ | ЕВГЕНИЙ КАРАБЕЦКИЙ появились сначала на TV6.
11:40
Situația politică din țară devine tot mai tensionată. Majoritatea parlamentară dorește demiterea procurorului general, Alexandr Stoianoglo și la chemat la raport în dosarul furtului miliardului. Acuzatorul-șef nu a dat curs invitației, dar a trimis o notă informativă despre progresele înregistrate în acest caz. Între timp, deputații Partidului «ȘOR» au înregistrat un proiect de hotărâre despre […] Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 20.08.2021 появились сначала на TV6.
11:30
Tânărul interpret de muzică pop-rock, Igor va avea astăzi de ales dintre o bărbieră, o tânără mămică pasionată de narghilea și o absolventă la arte, care visează să devină chirurg plastician. Cine va câștiga în această bătălie, aflați în noua ediție a emisiunii „Hai să ne căsătorim”. Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 22.08.2021 появились сначала на TV6.
19 august 2021
12:00
Как свидетельствуют официальные данные Министерства здравоохранения, в стране от COVID-19 вакцинировано почти 20% населения. Согласно этим данным, с начала кампании вакцинации против COVID-19 (2 марта 2021 г.) было введено 1 149 728 доз вакцины, передает infotag.md «Национальный охват одной дозой составляет 19,67%, полной схемой — 16,71%. 87,9% медицинских работников были иммунизированы против вируса, что привело […] Сообщение В Молдове от коронавируса вакцинировано почти 20% населения появились сначала на TV6.
18 august 2021
23:30
У беглого президента страны ухудшилось состояние здоровья во время его пребывания в Абу-Даби, пишет korrespondent.net. Сбежавший из Афганистана президент Ашраф Гани госпитализирован в одну из больниц Абу-Даби. Об этом заявил бывший советник афганского МИД Фахриддин Гаризаде, передает в среду, 18 августа, иранское агентство Young Journalists Club. «Появились сообщения об ухудшении здоровья бывшего президента Афганистана, находящегося […] Сообщение Президента Афганистана госпитализировали в ОАЭ появились сначала на TV6.
18:30
Ашраф Гани с семьей находится в Объединенных арабских эмиратах. Он покинул Афганистан 15 августа, пишет korrespondent.net. Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани находится в ОАЭ, сообщает МИД страны в среду, 18 августа. «МИД ОАЭ может подтвердить, что наша страна из гуманитарных соображений приняла на своей территории президента Ашрафа Гани и его семью», — говорится в […] Сообщение Стало известно, куда сбежал президент Афганистана появились сначала на TV6.
18:30
Названа возможная причина падения в штопор новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. Это могло произойти из-за неполадок в системе флюгирования правого двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, пишет moslenta.ru. «После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло, и она свалилась в штопор», — […] Сообщение Названа причина падения в штопор самолета Ил-112В появились сначала на TV6.
17 august 2021
16:20
В знак протеста: Мужчина на микроавтобусе въехал во двор администрации президента. Как он объяснил свои действия | VIDEO # TVC
Необычная акция протеста в столице. Мужчина на микроавтобусе въехал прямо во двор администрации президента через центральные ворота и припарковался у главной лестницы. Как оказалось, 37-летний водитель сделал это вполне сознательно. Сообщение В знак протеста: Мужчина на микроавтобусе въехал во двор администрации президента. Как он объяснил свои действия | VIDEO появились сначала на TV6.
16 august 2021
15:20
Parlamentul a dat vineri votul de încredere guvernului condus de Natalia Gavriliţa. Evenimentul însă nu a trecut fără critici din partea opoziției care susține că măsurile anunţate de Executiv conțin mai mult probleme și mai puțin soluții și se aseamănă mai mult cu un program electoral. Despre cât de real este Programul «Moldova vremurilor bune» […] Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 09.08.2021 появились сначала на TV6.
10:40
Eroina de astăzi, Lina a decis că nu-și va împărți cu viitorul soț averea pe care o are – totul le va reveni în exclusivitate celor doi copii ai săi. Cine va reuși să cucerească o femeie atât de încrezută, independentă și puternică, aflați în noua ediție a emisiunii „Hai să ne căsătorim”. Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 15.08.2021 появились сначала на TV6.
15 august 2021
11:30
Террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) начало наступление на Кабул, сообщает Reuters со ссылкой на МВД Афганистана. Столица страны была последним крупным городом, который находился под контролем правительственных войск, пишет rbc.ru. Боевики получили приказ воздерживаться от насилия в Кабуле и обеспечить безопасный проход любому, кто решит покинуть страну, приводит агентство заявление талибов. Associated Press со […] Сообщение «Талибан» начал наступление на столицу Афганистана появились сначала на TV6.
11 august 2021
19:00
В глобальном плане 90% генетических последовательностей относятся к варианту Дельта, констатируют в организации, пишет korrespondent.net. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что штамм коронавируса Йота больше не представляет серьезную опасность. Об этом сказала на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове в среду, 11 августа. «В ноябре 2020 года мы выделили этот вариант, а в марте […] Сообщение ВОЗ снизила угрозу от штамма Йота появились сначала на TV6.
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