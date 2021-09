Preşedintele României îndeamnă Elveţia să sprijine reformele anunţate de Guvernul de la Chișinău

13:10

România are responsabilitatea de a sprijini Republica Moldova. Declarația a fost făcută Bogdan Aurescu, ministrul de Externe de la București, după o întrevedere cu Nicu Popescu, omologul său de la Chișinău, care se află într-o vizită oficială în România. Astfel, în cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au abordat mai multe subiecte importante între care avansarea discuțiilor în privința edificării podului peste Prut la Ungheni, posibilitatea eliminării tarifelor la roaming între Republica Moldova și România, proiectele de interconectare energetică, dar și un nou acord de asistență nerambursabilă din partea României. În context, Bogdan Aurescu, ministrul de Externe de la București, a remarcat relațiile speciale care leagă Republica Moldova și România și s-a referit la foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare dintre cele două state, care urmează a fi actualizată. „Astăzi am continuat să adâncim acest dialog, mai ales cu obiectivul de a pregăti următoarea ședință comună de guvern. Adică să stabilim o serie de repere pentru acțiunea viitoare, pentru a stabili avansarea proiectelor care ne interesează în mod deosebit, cu accent pe infrastructură, pe energie, pe construirea și reabilitarea de poduri, pe sprijinirea eforturilor de reformă ale guvernului de la Chișinău și modernizării instituțiilor pe model european. Am identificat împreună acțiuni pe aproape toate aceste domenii”, a declarat ministrul de Externe al României. Totodată, oficialul a reconfirmat sprijinul ferm al României pentru reformarea profundă și modernizarea R. Moldova. „Avem un obiectiv strategic bilateral comun care este parcursul european ireversibil al R. Moldova. (...) Am încredere că reformele vor avansa într-un ritm susținut, cu o guvernare eficientă oferind un impuls procesului de reformă democratică profundă pentru consolidarea statului de drept, pentru accelerarea și eficientizarea luptei anti-corupției, pentru a nu fi irosită șansa transformării R. Moldova într-o veritabilă democrație pe model european. Iar România are responsabilitatea de a vă sprijini pentru gestionarea cât mai eficientă a acestor așteptări. Am susținut permanent sincer și dedicat parcursul european și dezvoltarea și modernizarea R. Moldova și vom continua în acest sens”, a mai punctat Bogdan Aurescu. La rândul său, Nicu Popescu, ministrul de Externe de la Chișinău a menționat că România rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, dar și principalul partener investițional, în funcție de numărul de companii cu capital mixt – peste 1600. Astfel, oficialul a invitat investitorii din România, dar și din alte state membre ale UE să-și extindă prezența în Republica Moldova. De asemenea, acesta a precizat că ședința comună a celor două guverne va avea loc în timpul apropiat, în pofida crizei politice de la București. „În viitorul apropiat vom avea această ședință comună în care vom anunța mai multe noi proiecte de cooperare. Am discutat și am convenit să avansăm pe pregătirea și semnarea unui nou acord de asistență financiară din partea României, care îl va înlocui pe cel din 2010. Am convenit să avansăm și în implementare altor proiecte ambițioase în domenii precum dezvoltarea social-economică, de infrastructură sănătate, mediu. Printre acestea se numără interconectarea sistemele elecroenergetice pe liniile Isaccea –Vulcănești – Chișinău dar și despre avansarea în construcția podului rutier dintre localitățile Ungheni din R. Moldova și localitatea Ungheni din România. ”, a mai spus Nicu Popescu. Totodată, ministrul de Externe de la Chișinău a amintit despre sprijinul pe care România l-a oferit Republicii Moldova de-a lungul timpului, inclusiv în combaterea pandemiei de COVID-19, menționând că fiecare al doilea vaccin administrat cetățenilor Republicii Moldova a fost donat de România. Articolul Ministrul de Externe de la București: România are responsabilitatea de a sprijini R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.