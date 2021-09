CNESP: Accesul la evenimente publice va fi permis doar cu certificat de vaccinare, test sau act confirmativ de prezență a anticorpilor

18:30

Inițiativa consilierului raional Ion Frunze de a oferi spijin copiilor care merg în clasa I-a din fondul de rezervă al Consiliului Raional Orhei, a fost copiată de Ilan Șor. Astăzi pe site-ul CR Orhei a fost publicat un comunicat în care se spune că la inițiativa lui Ilan Șor, Consiliul Raional Orhei a decis să ...The post Inițiativa unui consilier raional din Orhei, copiată de Șor first appeared on Radio Orhei.