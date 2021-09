CNPF: Împrumuturile acordate de Asito și Moldasig companiei DFI sunt profitabile

17:20

UPDATE: Deputații au susținut inițiativa lansată de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Dumitru Alaiba, iar conducerea CNPF a fost revocată din funcție in corpore cu votul a 54 de deputați. Parlamentul a inițiat procedura de revocare in corpore din funcție a conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, după audierea raportului de activitate a instituției pentru […] Articolul (UPDATE) ULTIMA ORĂ! Deputații au inițiat procedura de revocare din funcție in corpore a conducerii CNPF apare prima dată în Realitatea.md.