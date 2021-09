Filmul „Șapte personaje în căutarea unui teatru”, lansat la 30 de ani ai TEI

19:00

Asociația Promo-LEX semnalează faptul că noul an școlar este însoțit de vechile probleme cu care se confruntă cele opt instituții cu predare în limba română din regiunea separatistă transnistreană. În particular este vorba despre lipsa unor sedii proprii, cele de care dispun fiind pe deasupra neadaptate procesului educațional, citațiile adresate de autoritățile nerecunoscute profesorilor, dar […]