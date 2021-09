Vice-președintele Parlamentului: "puterea este preocupată de promovarea în funcții, și nu de problemele oamenilor"

14:10

Evoluțiile demografice și economice demonstrează că reducerea vârstei de pensionare este lipsită de logică. O spune ministrul muncii și protecției sociale, Marcel Spatari, transmite IPN. • Potrivit oficialului, Executivul nu a luat, deocamdată, o decizie în privința anulării legii ce vizează reducerea vârstei de pensionare. „Vor veni zeci de mii de noi pensionari în același an. În plus, au fost făcute calcule de CNAS – 1,5 miliarde de lei pe an ar costa acest proiect. Haideți să facem un exerciț...