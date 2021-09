Banii sustrași din sistemul bancar pot fi recuperați pe două căi: penală și civilă: Procuratura intervine cu abordări strategice noi

19:00

Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au admis strămutarea dosarului lui Ilan Șor de la Curtea de Apel Cahul la Curtea de Apel Chișinău. Încheierea este irevocabilă. De asemenea, magistrații Curții Supreme de Justiție au menținut încheierii Curții de Apel Cahul din 25.07.2019 privind înlocuirea măsurii preventive – liberarea provizorie sub control judiciar aplicată față de