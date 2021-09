Începând de astăzi, proiectele de lege în Parlament se vor vota în mod electronic

12:00

Viceprim-ministrul pentru digitalizare, Iurie Țurcanu, a participat astăzi la webinarul internațional „Connecting Municipalities in Digital Era: Best practices from the EU”. Cu acest prilej, Iurie Țurcanu a vorbit despre prioritățile și obiectivele pe termen mediu ale Executivului în ceea ce ține de îmbunătățirea și dezvoltarea capacității digitale a țări, în colaborare și parteneriat cu autoritățile [...] Articolul Republica Moldova va impulsiona procesul de digitalizare la nivel local apare prima dată în Telegraph.md - Știri din Moldova.