OMS cere din nou moratoriu pe „supra-rapel” la vaccinarea anti-Covid

11 septembrie 2001 a fost o zi minunată de toamnă. Sosim la Berlin cu avionul din Bucureşti. Timp de 10 zile am însoţit un grup într-o vizită, organizată de regretatul opozant est-german, Ludwig Mehlhorn care lucra atunci la Academia Evanghelică din Berlin. În toată această perioadă petrecută la Braşov, Sibiu, Curtea de Argeş şi Bucureşti nu prea am apucat să citesc. Embed Răspândește 11 septembrie 2001 - amintiri din Kreuzberg Embed Răspândește După ce am ajuns acasă, am lăsat bagajele, fără să...