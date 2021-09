Când începe recoltarea strugurilor?

15:50

Producție mai mare de miere în acest an și în România. Președintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din țara vecină, Ioan Fetea, a anunțat că aceasta va fi circa 35-60 la sută mai mare faţă de un an normal, în funcție de fiecare judeţ în parte ”În general nu e un an grozav, dar e mai […] Articolul Producție mai mare de miere în acest an și în România apare prima dată în AgroTV.