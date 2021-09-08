COMPANIILE MOLDOVENEŞTI POT DEVENI FURNIZORI PENTRU INVESTITORII STRĂINI ÎN RM

Infotag, 8 septembrie 2021 10:30

COMPANIILE MOLDOVENEŞTI POT DEVENI FURNIZORI PENTRU INVESTITORII STRĂINI ÎN RM

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 15 minute
10:30
BCS SOLICITĂ GUVERNĂRII SĂ INTERVINĂ ÎN MOD DE URGENŢĂ ÎN LEGĂTURĂ CU CREŞTEREA PREŢULUI LA PÂINE Infotag
BCS SOLICITĂ GUVERNĂRII SĂ INTERVINĂ ÎN MOD DE URGENŢĂ ÎN LEGĂTURĂ CU CREŞTEREA PREŢULUI LA PÂINE
10:30
COMPANIILE MOLDOVENEŞTI POT DEVENI FURNIZORI PENTRU INVESTITORII STRĂINI ÎN RM Infotag
COMPANIILE MOLDOVENEŞTI POT DEVENI FURNIZORI PENTRU INVESTITORII STRĂINI ÎN RM
10:30
IGOR GROSU, LA ÎNTREVEDEREA CU REPREZENTANŢII ASOCIAŢIEI BUSINESSULUI EUROPEAN: VREM UN MEDIU DE AFACERI CORECT, SIMPLU ŞI ATRACTIV Infotag
IGOR GROSU, LA ÎNTREVEDEREA CU REPREZENTANŢII ASOCIAŢIEI BUSINESSULUI EUROPEAN: VREM UN MEDIU DE AFACERI CORECT, SIMPLU ŞI ATRACTIV
Acum 24 ore
14:30
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A RESPINS CEREREA PROCURORULUI GENERAL CU PRIVIRE LA SUSPENDAREA AMENDAMENTELOR LA LEGEA PROCURATURII Infotag
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A RESPINS CEREREA PROCURORULUI GENERAL CU PRIVIRE LA SUSPENDAREA AMENDAMENTELOR LA LEGEA PROCURATURII
Ieri
15:00
VICTORIABANK – CREȘTERE SUSȚINUTĂ PRIN DIGITALIZARE CONTINUĂ Infotag
VICTORIABANK – CREȘTERE SUSȚINUTĂ PRIN DIGITALIZARE CONTINUĂ
14:30
MOLDOVA IMPLEMENTEAZĂ UN PROIECT ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ECOLOGICE CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE Infotag
MOLDOVA IMPLEMENTEAZĂ UN PROIECT ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ECOLOGICE CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE
14:30
ÎN 2021, VOLUMUL COMERŢULUI RECIPROC ÎNTRE MOLDOVA ȘI CHINA A SPORIT CU 46,2% – AMBASADORUL RPC ÎN RM ZHANG YINGHONG Infotag
ÎN 2021, VOLUMUL COMERŢULUI RECIPROC ÎNTRE MOLDOVA ȘI CHINA A SPORIT CU 46,2% – AMBASADORUL RPC ÎN RM ZHANG YINGHONG
14:30
CHIȘINĂU ȘI PARIS AU SEMNAT O CONVENȚIE DE PARTENERIAT ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI Infotag
CHIȘINĂU ȘI PARIS AU SEMNAT O CONVENȚIE DE PARTENERIAT ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
BCS VA DESEMNA CANDIDAȚI ÎN 21 DE CIRCUMSCRIPȚII ELECTORALE PENTRU ALEGERILE APG Infotag
BCS VA DESEMNA CANDIDAȚI ÎN 21 DE CIRCUMSCRIPȚII ELECTORALE PENTRU ALEGERILE APG
13:30
VINERI, VA AVEA LOC PRIMA ÎNTREVEDERE ÎNTRE NEGOCIATORII ȘEFI DE LA CHIȘINĂU ȘI TIRASPOL DIN ULTIMII DOI ANI Infotag
VINERI, VA AVEA LOC PRIMA ÎNTREVEDERE ÎNTRE NEGOCIATORII ȘEFI DE LA CHIȘINĂU ȘI TIRASPOL DIN ULTIMII DOI ANI
10:30
PESTE 90% DIN VINURILE "VINARIEI HÎNCEŞTI" SUNT DESTINATE PENTRU EXPORT - VICTOR VIZIR Infotag
PESTE 90% DIN VINURILE "VINARIEI HÎNCEŞTI" SUNT DESTINATE PENTRU EXPORT - VICTOR VIZIR
10:30
​PRIM-MINISTRU: GUVERNUL LUCREAZĂ LA ELABORAREA UNUI ŞIR DE ACŢIUNI PENTRU SUSŢINEREA ECONOMIEI Infotag
​PRIM-MINISTRU: GUVERNUL LUCREAZĂ LA ELABORAREA UNUI ŞIR DE ACŢIUNI PENTRU SUSŢINEREA ECONOMIEI
2 septembrie 2021
13:00
PROMOȚIA 1 LEU ÎN TROLEU REVINE! ACHITĂ CU MASTERCARD DE LA MAIB ÎN TRANSPORTUL PUBLIC DIN CAPITALĂ Infotag
PROMOȚIA 1 LEU ÎN TROLEU REVINE! ACHITĂ CU MASTERCARD DE LA MAIB ÎN TRANSPORTUL PUBLIC DIN CAPITALĂ
10:30
AMBASADA MOLDOVEI LA BEIJING A CREAT O PLATFORMĂ PENTRU PROMOVAREA VINURILOR ÎN CHINA Infotag
AMBASADA MOLDOVEI LA BEIJING A CREAT O PLATFORMĂ PENTRU PROMOVAREA VINURILOR ÎN CHINA
10:30
ÎN DECURSUL UNUI AN, SALARIUL MEDIU ÎN MOLDOVA A SPORIT CU 15,2% Infotag
ÎN DECURSUL UNUI AN, SALARIUL MEDIU ÎN MOLDOVA A SPORIT CU 15,2%
10:30
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI RM A AVUT O ÎNTREVEDERE CU PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, REAFIRMÂND ANGAJAMENTUL DE A IMPLEMENTA AGENDA DE REFORME Infotag
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI RM A AVUT O ÎNTREVEDERE CU PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, REAFIRMÂND ANGAJAMENTUL DE A IMPLEMENTA AGENDA DE REFORME
1 septembrie 2021
16:30
DIN 1 SEPTEMBRIE, VICTORIABANK A RENUNȚAT LA UTILIZAREA ȘTAMPILEI, O PREMIERĂ PENTRU SECTORUL BANCAR DIN R. MOLDOVA Infotag
DIN 1 SEPTEMBRIE, VICTORIABANK A RENUNȚAT LA UTILIZAREA ȘTAMPILEI, O PREMIERĂ PENTRU SECTORUL BANCAR DIN R. MOLDOVA
15:30
MOLDOVA, UCRAINA ȘI GEORGIA VOR AVEA NEVOIE DE 20 DE ANI PENTRU A SE ALĂTURA LA UE – PREȘEDINTELE ESTONIEI Infotag
MOLDOVA, UCRAINA ȘI GEORGIA VOR AVEA NEVOIE DE 20 DE ANI PENTRU A SE ALĂTURA LA UE – PREȘEDINTELE ESTONIEI
15:30
ÎN 2021, VENITURILE BUGETARE VOR SPORI CU 8% – PREMIERUL NATALIA GAVRILIȚA Infotag
ÎN 2021, VENITURILE BUGETARE VOR SPORI CU 8% – PREMIERUL NATALIA GAVRILIȚA
11:00
FINCOMBANK DESFĂȘOARĂ CAMPANIA „DONEAZĂ UN GHIOZDAN NOROCOS” AL 3-LEA AN CONSECUTIV Infotag
FINCOMBANK DESFĂȘOARĂ CAMPANIA „DONEAZĂ UN GHIOZDAN NOROCOS” AL 3-LEA AN CONSECUTIV
25 august 2021
13:30
PROCURATURA DEZAPROBĂ SUBIECTIVISMUL PARLAMENTULUI ÎN RAPORT CU ACTIVITATEA PROCURORILOR Infotag
PROCURATURA DEZAPROBĂ SUBIECTIVISMUL PARLAMENTULUI ÎN RAPORT CU ACTIVITATEA PROCURORILOR
13:30
FOSTUL PREMIER CONSIDERĂ CĂ LEGILE ADOPTATE ÎN AJUN NU AU NICIO LEGĂTURĂ CU VALORILE EUROPENE Infotag
FOSTUL PREMIER CONSIDERĂ CĂ LEGILE ADOPTATE ÎN AJUN NU AU NICIO LEGĂTURĂ CU VALORILE EUROPENE
13:30
DE ZIUA INDEPENDENȚEI A RM, PREȘEDINTELE MAIA SANDU ÎI VA PRIMI PE PREȘEDINȚII POLONIEI, ROMÂNIEI ȘI UCRAINEI Infotag
DE ZIUA INDEPENDENȚEI A RM, PREȘEDINTELE MAIA SANDU ÎI VA PRIMI PE PREȘEDINȚII POLONIEI, ROMÂNIEI ȘI UCRAINEI
09:00
CEL MAI ÎNALT NIVEL DE SECURITATE A FOST ASIGURAT ÎN TIMPUL DOMNIEI LUI ȘTEFAN CEL MARE – REZULTATELE SONDAJULUI Infotag
CEL MAI ÎNALT NIVEL DE SECURITATE A FOST ASIGURAT ÎN TIMPUL DOMNIEI LUI ȘTEFAN CEL MARE – REZULTATELE SONDAJULUI
09:00
SONDAJ: PRINCIPALA AMENINȚARE INTERNĂ A MOLDOVEI ESTE CORUPȚIA Infotag
SONDAJ: PRINCIPALA AMENINȚARE INTERNĂ A MOLDOVEI ESTE CORUPȚIA
09:00
PROCURATURA VA CONTESTA LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ AMENDAMENTELE LA LEGEA PROCURATURII Infotag
PROCURATURA VA CONTESTA LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ AMENDAMENTELE LA LEGEA PROCURATURII
24 august 2021
17:00
MAJORITATEA PARLAMENTARĂ A APROBAT AMENDAMENTELE LA LEGEA CU PRIVIRE LA PIAȚA PRODUSELOR PETROLIERE Infotag
MAJORITATEA PARLAMENTARĂ A APROBAT AMENDAMENTELE LA LEGEA CU PRIVIRE LA PIAȚA PRODUSELOR PETROLIERE
11:30
122 DE CANDIDAȚI VOR CONCURA PENTRU 35 DE MANDATE ÎN ADUNAREA POPULARĂ DIN GĂGĂUZIA Infotag
122 DE CANDIDAȚI VOR CONCURA PENTRU 35 DE MANDATE ÎN ADUNAREA POPULARĂ DIN GĂGĂUZIA
11:30
VOLUMUL TRANSFERURILOR BĂNEŞTI ÎN MOLDOVA A CRESCUT CU 17,2% Infotag
VOLUMUL TRANSFERURILOR BĂNEŞTI ÎN MOLDOVA A CRESCUT CU 17,2%
11:30
MINISTRUL JUSTIȚIEI VA OPTA PENTRU EVALUAREA EXTRAORDINARĂ A ACTIVITĂȚILOR JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR Infotag
MINISTRUL JUSTIȚIEI VA OPTA PENTRU EVALUAREA EXTRAORDINARĂ A ACTIVITĂȚILOR JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR
23 august 2021
17:00
PREȘEDINȚII MOLDOVEI ȘI LETONIEI AU ABORDAT AGENDA RELAȚIILOR BILATERALE Infotag
PREȘEDINȚII MOLDOVEI ȘI LETONIEI AU ABORDAT AGENDA RELAȚIILOR BILATERALE
13:00
MINISTERUL ECONOMIEI ESTE DESCHIS SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VITICULTURII ȘI VINIFICAȚIEI - MINISTRUL SERGIU GAIBU Infotag
MINISTERUL ECONOMIEI ESTE DESCHIS SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL VITICULTURII ȘI VINIFICAȚIEI - MINISTRUL SERGIU GAIBU
13:00
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR ÎȘI EXPRIMĂ NEDUMERIREA FAȚĂ DE PARTICIPAREA PREȘEDINTELUI MAIA SANDU LA EVENIMENTUL „PLATFORMA CRIMEEA” Infotag
PARTIDUL SOCIALIȘTILOR ÎȘI EXPRIMĂ NEDUMERIREA FAȚĂ DE PARTICIPAREA PREȘEDINTELUI MAIA SANDU LA EVENIMENTUL „PLATFORMA CRIMEEA”
13:00
DOI CETĂȚENI AI REPUBLICII MOLDOVA AU FOST EVACUAȚI ÎN SIGURANȚĂ DIN AFGANISTAN Infotag
DOI CETĂȚENI AI REPUBLICII MOLDOVA AU FOST EVACUAȚI ÎN SIGURANȚĂ DIN AFGANISTAN
13:00
MAIB în drum spre IPO Infotag
MAIB în drum spre IPO
10:00
BUN VENIT LA JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ DE LA BEIJING DIN 2022 Infotag
BUN VENIT LA JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ DE LA BEIJING DIN 2022
20 august 2021
17:30
PROCURATURA GENERALĂ A ANUNȚAT REZULTATELE ANCHETEI „FURTULUI UNUI MILIARD” Infotag
PROCURATURA GENERALĂ A ANUNȚAT REZULTATELE ANCHETEI „FURTULUI UNUI MILIARD”
17:30
DEPUTAȚII S-AU EXPUS PE MARGINEA ACTIVITĂȚILOR PG ȘI A MERSULUI ANCHETEI FURTULUI UNUI MILIARD Infotag
DEPUTAȚII S-AU EXPUS PE MARGINEA ACTIVITĂȚILOR PG ȘI A MERSULUI ANCHETEI FURTULUI UNUI MILIARD
12:30
CALEA FERATĂ INTENȚIONEAZĂ SĂ VÂNDĂ 100 DE LOCOMOTIVE VECHI Infotag
CALEA FERATĂ INTENȚIONEAZĂ SĂ VÂNDĂ 100 DE LOCOMOTIVE VECHI
12:30
ECHIPAJUL UNUI ELICOPTER MOLDOVENESC BLOCAT ÎN AFGANISTAN ESTE ÎN AŞTEPTAREA EVACUĂRII ACASĂ Infotag
ECHIPAJUL UNUI ELICOPTER MOLDOVENESC BLOCAT ÎN AFGANISTAN ESTE ÎN AŞTEPTAREA EVACUĂRII ACASĂ
11:00
​„Salvați de clopoțel” – un nou an școlar, noi beneficii la contractarea creditului de consum negarantat de la Victoriabank Infotag
​„Salvați de clopoțel” – un nou an școlar, noi beneficii la contractarea creditului de consum negarantat de la Victoriabank
10:00
​Premieră de succes pe piața de capital din Republica Moldova. Obligațiunile municipale emise de Primăriile Sîngera și Ceadîr-Lunga, subscrise integral cu sprijinul Victoriabank Infotag
​Premieră de succes pe piața de capital din Republica Moldova. Obligațiunile municipale emise de Primăriile Sîngera și Ceadîr-Lunga, subscrise integral cu sprijinul Victoriabank
19 august 2021
12:30
ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI, VENITURILE DIN PRIVATIZARE ÎN MOLDOVA S-AU RIDICAT LA 91,1 MIL. LEI Infotag
ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI, VENITURILE DIN PRIVATIZARE ÎN MOLDOVA S-AU RIDICAT LA 91,1 MIL. LEI
12:30
POLITOLOG: „MOLDOVA – 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ. DE SUCCES NU FUG” Infotag
POLITOLOG: „MOLDOVA – 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ. DE SUCCES NU FUG”
18 august 2021
13:30
UCRAINA A ÎNCEPUT LUCRĂRILE PREGĂTITOARE PENTRU CONSTRUIREA UNUI NOU POD PESTE NISTRU Infotag
UCRAINA A ÎNCEPUT LUCRĂRILE PREGĂTITOARE PENTRU CONSTRUIREA UNUI NOU POD PESTE NISTRU
13:30
MARȚI, ÎN MOLDOVA A FOST ÎNREGISTRAT UN NUMĂR RECORD DE CAZURI COVID-19 DIN ULTIMELE TREI LUNI Infotag
MARȚI, ÎN MOLDOVA A FOST ÎNREGISTRAT UN NUMĂR RECORD DE CAZURI COVID-19 DIN ULTIMELE TREI LUNI
13:30
PARLAMENTUL SE VA ÎNTRUNI VINERI ÎN ŞEDINŢĂ PLENARĂ PENTRU A AUDIA RAPORTUL PRIVIND PROCESUL DE RECUPERARE BANILOR SUSTRASE DIN SISTEMUL BANCAR Infotag
PARLAMENTUL SE VA ÎNTRUNI VINERI ÎN ŞEDINŢĂ PLENARĂ PENTRU A AUDIA RAPORTUL PRIVIND PROCESUL DE RECUPERARE BANILOR SUSTRASE DIN SISTEMUL BANCAR
09:00
ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI, MOLDOVA A SPORIT VOLUMUL EXPORTURILOR, DAR NU A ATINS NIVELUL PRE-PANDEMIC Infotag
ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI, MOLDOVA A SPORIT VOLUMUL EXPORTURILOR, DAR NU A ATINS NIVELUL PRE-PANDEMIC
17 august 2021
12:30
UN FOST DEPUTAT: ÎN CEI 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ, MOLDOVA A ÎNREGISTRAT MAI MULTE EȘECURI, DECÂT SUCCESE Infotag
UN FOST DEPUTAT: ÎN CEI 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ, MOLDOVA A ÎNREGISTRAT MAI MULTE EȘECURI, DECÂT SUCCESE
10:30
SĂ OBȚINEM ȘTIINȚIFIC TRASABILITATEA VIRUSULUI ȘI SĂ FIM UNIȚI ÎN COMBATEREA EPIDEMIEI Infotag
SĂ OBȚINEM ȘTIINȚIFIC TRASABILITATEA VIRUSULUI ȘI SĂ FIM UNIȚI ÎN COMBATEREA EPIDEMIEI
Mai multe ştiri
©2004—2021 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.